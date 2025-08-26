PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Entlaufener Hund bringt Radfahrer zu Fall

Freiburg (ots)

Auf dem Murger Weg hat sich am Montag, 25.08.2025 gegen 17.20 Uhr ein Hund beim Gassi gehen von der Leine losgerissen. Der in diesem Moment dort fahrende 56 Jahre alte Fahrradfahrer kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht. Durch hinzukommende Bürger wurde der 56-Jährige erstversorgt. Anschließend übernahm der Rettungsdienst und verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Ob der Hund Kontakt zum Fahrrad hatte ist nicht bekannt, er wies keine Verletzungen auf.

md/tb

