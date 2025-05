POL-PPRP: Roller entwendet, Auto angegangen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (21.05.2025), gegen 18:50 Uhr, war ein 60-jähriger Autofahrer auf der Bauhausstraße in Richtung Gabelsbergerstraße unterwegs, als er mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Auto kollidierte. Zeugen beobachteten, wie der Mann kurz anhielt und im Anschluss von der Örtlichkeit flüchtete. Polizeikräfte konnten den 60-Jährigen wenig später in seinem Fahrzeug sitzend in einer ...

