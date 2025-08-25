Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte berauben 16-Jährigen im Seepark - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Drei Unbekannte sollen am Freitag, 22.08.2025, einen 16-Jährigen im Seepark in Freiburg beraubt haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich der Geschädigte gemeinsam mit zwei Zeugen um 21.30 Uhr im Bereich des Röhrenspielplatzes auf, als die Personen ihn ansprachen.

Kurz darauf habe einer der Unbekannten sich den E-Scooter des Geschädigten genommen, um damit davonzufahren. Als der Geschädigte versuchte, dies zu verhindern, sei er von den Tätern geschlagen worden. Die Unbekannten entfernten sich daraufhin von der Tatörtlichkeit. Sie wurden wie folgt beschrieben:

- Tatverdächtiger 1: 19-23 Jahre alt, ca. 1,75 - 1,80 Meter groß, kurze schwarze Haare, fülligere Statur, gebräunter Teint, schwarz bekleidet - Tatverdächtiger 2: ca. 20-25 Jahre alt, 1,85-1,95 Meter groß, dunkle Haare, bekleidet mit dunklem Trainingsanzug - Tatverdächtiger 3: ca. 17-20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, dünne Statur, bekleidet mit schwarzem Pullover und schwarzer Baseball-Cap.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell