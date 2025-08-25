Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkungsgrenze Schopfheim

Hasel: Motorradfahrer auf Kreisstraße verunglückt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 24.08.2025, gegen 20.30 Uhr, verunglückte ein 24-jähriger Motorradfahrer schwer auf der Kreisstraße 6352 und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße von Schlechtbach kommend in Richtung Kürnberg, als er sich vor einer Linkskurve an der Abzweigung Sattelhof mit seinem Motorrad überschlug. Er rutschte mit seinem Motorrad über die Fahrbahn in eine Grünfläche. Mit schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital in die Schweiz geflogen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde von der Feuerwehr vorsorglich Erdreich abgetragen.

