Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Todtnau: Motorradfahrer kommt von Landstraße ab und kollidiert mit Leitplanke - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.08.2025, gegen 19.50 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer die Landstraße 151 von Präg kommend in Richtung Hochkopf und kam aus hier nicht bekannten Gründen nach einer Kurve von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der 39-Jährige mit seinem Motorrad mit einer Schutzplanke. Aufgrund des Verdachtes einer Rückenverletzung wurde der 39-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital in die Schweiz geflogen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert.

