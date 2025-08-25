Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Pedelec-Fahrerin stürzt über Lenker - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 24.08.2025, kurz nach 18.00 Uhr, befuhr eine 67-jährige Frau mit einem Pedelec die Hauptstraße und bog nach links in die Waldeckstraße ein. Dabei kam sie wohl mit dem Vorderrad an den Bordstein, stürzte über den Lenker und schlug mit dem Kopf auf den Gehweg auf, wodurch sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Zur weiteren Untersuchung wurde sie von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

