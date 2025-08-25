POL-FR: Kandern: Pedelec-Fahrerin stürzt über Lenker - leicht verletzt
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 24.08.2025, kurz nach 18.00 Uhr, befuhr eine 67-jährige Frau mit einem Pedelec die Hauptstraße und bog nach links in die Waldeckstraße ein. Dabei kam sie wohl mit dem Vorderrad an den Bordstein, stürzte über den Lenker und schlug mit dem Kopf auf den Gehweg auf, wodurch sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Zur weiteren Untersuchung wurde sie von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell