POL-FR: Wehr: Unbekannte fahren unbefugt mit einem Lieferwagen in der Lagerhalle - 30000 Euro Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise
Freiburg (ots)
Hohen Sachschaden verursachten Unbekannte zwischen Freitag, 22.08.2025, 16.00 Uhr und Samstag, 23.08.2025, 09.30 Uhr, in einer Lagerhalle in der Oberwehrgasse. Der oder die Täter betraten die Lagerhalle auf unbekannte Weise und fuhren mit einem darinstehenden Lieferwagen gegen das große Tor zum Maschinenraum. Das Tor und die Wand wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.
