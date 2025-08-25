Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Verbranntes Öl ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Zu einem gemeldeten Küchenbrand rückte Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Freitag, 22.08.2025 gegen 11.30 Uhr in ein Bowlingcenter in die Von-Opel-Straße aus. Vor Ort konnte kein Brand, sondern eine starke Rauchentwicklung vorgefunden werden. Es stellte sich heraus, dass leicht verbranntes Öl für diese verantwortlich war. Verletzt wurde niemand und es entstand auch kein Sachschaden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Weiter auch zwei Besatzungen vom Rettungsdienst.

