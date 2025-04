Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) - Familienstreit endet mit großem Polizeieinsatz

Illingen (ots)

Im Ortsteil Schützingen kam es zwischen einem Ehepaar zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass die Polizei zu Hilfe gerufen wurde.

Gegen 15:00 Uhr geriet ein 43-jähriger Mann mit seiner 41-jährigen Ehefrau in ihrer Wohnung in Streit, in dessen Verlauf er ihr mit einer Flasche Verletzungen an der Hand beibrachte. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ uns sie weiter attackierte, versteckte sich die Frau mit ihrem Sohn und einer weiteren weiblichen Person in einem Zimmer der gemeinsamen Wohnung. Dort verschlossen sie die Tür und riefen die Polizei. Da zunächst von einer Bedrohungslage ausgegangen wurde und eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die polizeilichen Maßnahmen mit starken Kräften angepasst. Gegen 16:30 Uhr konnte der Ehemann bei einer günstigen Gelegenheit durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz festgenommen werden. Der Ehemann leistete dabei keinen Widerstand.

