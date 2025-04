POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Eierhäuschen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim haben am Dienstagvormittag, den Sicherheitsabstand der Fahrzeuge auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe kontrolliert. Nach bisheriger Auswertung hat sich zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd, in der Zeit von 06:20 Uhr bis 12:40 Uhr bei insgesamt 15 Fahrzeugen der Verdacht eines Verstoßes gegen die Abstandspflicht ergeben. ...

