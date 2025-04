POL-Pforzheim: (CW) Calw - Das Polizeirevier Calw vorübergehend unter kommissarischer Leitung - Polizeioberrat Jahn zum Landespolizeipräsidium abgeordnet

Freundenstadt (ots) - Im Laufe des Freitags ist in der Brandströmstraße in Freudenstadt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 07:10 Uhr und 20:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren wurden mehrere Schränke durchwühlt. Ob und was entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die ...

