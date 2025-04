Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Gestürzte Spaziergängerin - Zeugen gesucht

Calw (ots)

Bereits am Sonntag, den 16.03.2025, ist eine 67-jährige Frau in Calw-Heumaden bei einem Sturz schwer verletzt worden und in der Folge verstorben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 16:30 Uhr in der Nähe des Spielplatzes Heumaden Galgenwasen "Dachs" zur Begegnung zwischen der Spaziergängerin und zwei Hunden. Daraufhin fiel die Frau auf den Weg, verletzte sich lebensgefährlich und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie einige Tage später verstarb. Der genaue Ablauf des Vorfalls ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Deshalb werden Zeugen, welche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

