Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Erzingen: Einbruch bei Turnverein - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Einbruch in einen Geräteschuppen auf dem Sportgelände in Erzingen wurde der Polizei am Freitag, 22.08.2025 gegen 14.00 Uhr gemeldet. Unbekannte schlugen mit einem Verbundstein die Scheibe des sogenannten Regieraums in der Wettegasse ein. Auf Grund der Spurenlage wird von zwei Tätern ausgegangen. Ob Diebesgut entwendete wurde ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07751/8316531) zu melden.

md/tb

