POL-FR: Klettgau/ Erzingen: Einbruch bei Turnverein - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Ein Einbruch in einen Geräteschuppen auf dem Sportgelände in Erzingen wurde der Polizei am Freitag, 22.08.2025 gegen 14.00 Uhr gemeldet. Unbekannte schlugen mit einem Verbundstein die Scheibe des sogenannten Regieraums in der Wettegasse ein. Auf Grund der Spurenlage wird von zwei Tätern ausgegangen. Ob Diebesgut entwendete wurde ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07751/8316531) zu melden.
md/tb
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell