POL-FR: Dettighofen: Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt
Freiburg (ots)
Die L163 befuhr am Freitag, 22.08.2025 gegen 10.15 Uhr ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad in Richtung Baltersweil. In einem Waldstück zwischen Jestetten und Baltersweil rutschte sein Vorderrad in einer rechts-/ links Kurvenkombination weg und der 21-Jährige stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 2500 Euro.
md/tb
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell