POL-FR: Ühlingen-Birkendorf/Untermettingen: Sozia wird auf Motorhaube von Pkw abgeworfen - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einer Vorfahrtsverletzung wurde eine 61-jährige Sozia von einem Motorrad auf die Motorhaube eines Pkws abgeworfen. Am Samstag, 23.08.2025, gegen 11.50 Uhr, befuhr eine 76-jährige Pkw-Fahrerin die Brückenstraße und wollte an der Kreuzung die Steinatalstraße geradeaus queren in Richtung Buckstraße. Dabei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Motorradfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 61-jährige Mitfahrerin bei dem Motorradfahrer wurde auf die Motorhaube des Pkw abgeworfen und verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

