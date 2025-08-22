PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SE: Halstenbek - Polizei führt Geschwindigkeitskontrolle durch - SUV-Fahrer fährt mit über 100 km/h durchs Stadtgebiet

Halstenbek (ots)

Am Donnerstagabend (21.08.2025) führten Einsatzkräfte vom Polizeirevier Pinneberg in der Lübzer Straße/Am Bahndamm eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Ein Verkehrsteilnehmer führte sein Fahrzeug mit über 100 km/h.

In einer Zeit von 21:30 Uhr bis 22:30 Uhr stellten die Beamten mit einem Lasermessgerät bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h insgesamt 12 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest.

Um 22:19 Uhr passierte ein 20-jähriger Rellinger, ein deutscher Staatsbürger, die Kontrollstelle mit seinem Range Rover SUV und wurde mit einer Fahrgeschwindigkeit von 119 km/h (nach Abzug einer Messtoleranz) eingemessen. Der Fahrer überholte mit der deutlich überhöhten Geschwindigkeit i. H. Bickbargen auch noch einen fahrenden Pkw.

Wenigstens das Anhaltesignal mit der roten Polizeikelle nahm der Fahrer noch wahr und kam der Aufforderung zum Anhalten sofort nach.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und wirft dem Fahrer vor, sich grob verkehrswidrig und rücksichtslos im Straßenverkehr fortbewegt zu haben. Der Rellinger wird sich nun vor einem Gericht für seine Fahrweise verantworten müssen. Zu den weiteren 11 Verstößen wurden die entsprechenden Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

