POL-FR: Schliengen: Vorfahrtsverletzung auf Kreisstraße - Motorradfahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 24.08.2025, gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 85-jähriger Pkw-Fahrer die Straße Gärtnerweg von Schliengen kommend und bog an der Einmündung zur Kreisstraße 6347 nach links ab. Dabei übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 53-jährige Motorradfahrerin, welche nach links in die Straße Gärtnerweg einbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge und die Motorradfahrerin stürzte auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Motorradfahrerin in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

