POL-FR: Folgemeldung zu Binzen: Verkehrsunfall am Parkplatz Binzen auf der A 98 - hier: 84-jährige Mitfahrerin verstorben

Freiburg (ots)

Die 84-jährige Mitfahrerin im Pkw verstarb am Sonntag, 24.08.2025, in einer Uniklinik.

Ursprungsmeldung:

Am Montag, 18.08.2025 gegen 17:50 Uhr kollidierte auf der A98 ein 84-jähriger Opel- Fahrer an der Abfahrt zum Parkplatz Binzen mit einem Lastwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wird vermutet, dass der 84- Jährige die Abfahrt zum Parkplatz mit der Abfahrt Kandern verwechselt haben könnte und deshalb mit nicht angepasster Geschwindigkeit abfahren wollte. Dabei fuhr er auf einen bereits auf den Parkplatz abbiegenden langsam fahrenden Sattelzug auf und kollidierte mit dem Auflieger. Dabei wurde der Opel erheblich beschädigt und auf die rechte Fahrbahn der A98 zurückgewiesen. Durch auslaufende Betriebsstoffe und aufgrund der Trümmerteile musste ein Fahrstreifen bis zum Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Der 84-jährige Fahrer blieb unverletzt. Seine ebenfalls 84-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR entstanden sein. Der Auflieger wurde nur leicht beschädigt und war weiterhin fahrbereit. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (Tel.: 07621 98000) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zum Fahrverhalten des Opels machen können.

