POL-FR: Neuenburg: Wohnmobilfahrer überfährt Kreisverkehr und beschädigt mehrere Fahrzeuge

Bei einem Verkehrsunfall nahe Neuenburg am 25.08.2025 ist hoher Sachschaden entstanden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 64-jähriger Wohnmobilfahrer um 16.20 Uhr die B 378 aus Richtung Neuenburg kommend in Richtung Frankreich, als er aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache bei einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abkam und geradeaus über den Kreisel fuhr.

In der Folge prallte er unter anderem gegen ein Schild sowie einen Bürocontainer. Zum Stehen kam das Wohnmobil auf dem dortigen Pendlerparkplatz, wo er mit zwei ordnungsgemäß abgestellten Pkws zusammenstieß. Dabei wurde auch ein danebenstehender Transporter beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens dürfte sich auf rund 60.000 Euro belaufen, verletzt wurde offenbar niemand.

