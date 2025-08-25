Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Tüllingen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 22.08.2025 auf Samstag, 23.08.2025, versuchte eine unbekannte Täterschaft über die Haustür gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Haltinger Pfad" zu gelangen. Nach Sachlage gelangte die unbekannte Täterschaft nicht in das Haus.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

