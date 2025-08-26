POL-FR: Bad Säckingen: VW Arteon auf Parkstreifen beim Bahnhofsplatz beschädigt - Polizei sucht Zeuge
Freiburg (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Montag, 25.08.2025 zwischen 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, einen auf dem Parkstreifen beim Bahnhofsplatz geparkten VW Arteon an der hinteren linken Stoßstange. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, welche Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.
