Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Pkw kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 26.08.2025, gegen 01.05 Uhr, kam ein 20-jähriger Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte mehrere Bäume und kollidierte schlussendlich frontal mit einem Baum. Der 20-Jährige befuhr die Straße "Rebacker" talwärts und habe nach eigenen Angaben einem Fuchs ausweichen müssen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte mehrere Bäume und kollidierte frontal mit einem Baum. Sein 20-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

