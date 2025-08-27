PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Auto auf Discounterparkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Auf dem Kundenparkplatz eines Discountermarktes in der Robert-Gerwig-Straße wurde am Dienstag, 26.08.2025 zwischen 13.10 Uhr und 13.30 Uhr ein Citroen von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden am Heckstoßfänger beläuft sich auf rund 1000 Euro. Vermutlich wurde der Sachschaden beim rückwärts Ausparken verursacht. Der Citroen stand gegenüber den Einkaufswagen auf dem Parkplatz. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

