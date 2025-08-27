Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Auto auf Discounterparkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Auf dem Kundenparkplatz eines Discountermarktes in der Robert-Gerwig-Straße wurde am Dienstag, 26.08.2025 zwischen 13.10 Uhr und 13.30 Uhr ein Citroen von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden am Heckstoßfänger beläuft sich auf rund 1000 Euro. Vermutlich wurde der Sachschaden beim rückwärts Ausparken verursacht. Der Citroen stand gegenüber den Einkaufswagen auf dem Parkplatz. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

