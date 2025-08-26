Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: NACHT DER BEWERBER - 02. OKTOBER 2025 in Lörrach und Waldshut

Freiburg (ots)

Die Nacht der Bewerber, bei der Polizei Baden-Württemberg, findet dieses Jahr am Donnerstag, 02.10.2025, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr bei den Polizeirevieren Lörrach und Waldshut statt.

Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler sowie deren Angehörige und an junge Erwachsene. Die Berufsinteressentinnen und Berufsinteressenten sollen die Möglichkeit erhalten, sich auch einmal außerhalb der regulären Zeiten für Berufsmessen bzw. außerhalb der regulären Arbeitszeiten gezielt über den Polizeiberuf mit seinen vielfältigen Aufgaben zu informieren.

Die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Freiburg wird an diesem Abend über den Polizeiberuf, die Einstellungsvoraussetzungen, die Ausbildung und das Bachelorstudium bei der Polizei informieren.

Zusätzlich wird vom Polizeirevier Waldshut ein interessantes Rahmenprogramm gestaltet, das die vielfältigen Aufgaben des Polizeiberufs zeigt.

Beginn der Veranstaltungen um 17.00 Uhr und um 19.00 Uhr. Anmeldung mit Angabe der gewünschten Zeit unter Holger.Kostenbader@polizei.bwl.de erforderlich.

Weitere Informationen über den Polizeiberuf auf www.karriere-polizei-bw.de

