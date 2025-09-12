Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250912-1: Kind bei Zusammenstoß leicht verletzt

Wesseling (ots)

Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (11. September) in Wesseling-Keldenich ist ein Radfahrer (6) leicht verletzt worden. Der Junge begab sich nach dem Unfall mit seiner Mutter in ärztliche Behandlung.

Laut ersten Ermittlungen sei der 6-Jährige gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Franz-Boss-Straße in Richtung Eichholzer Straße gefahren. Gleichzeitig sei die Fahrerin (41) eines BMW auf dem Josef-Mathie-Weg in Richtung Franz-Boss-Straße gefahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Der Schüler stürzte und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (jus)

