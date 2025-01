POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Bedrohung

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Sonntag (12.01.2025) kam es zu einer Bedrohung einer SPD-Politikerin in der Landsberger Straße auf Höhe der 30er Hausnummern. Nun sucht die Polizei Zeugen. Gegen 00.30 Uhr brachte die SPD-Politikerin Plakate an. Hierbei bedrohte ein bislang unbekannter Täter die Frau und flüchtete daraufhin. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: - männlich, ca. 50-65 Jahre, ca. ...

