Polizei Hamburg

POL-HH: 250912-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 57-Jährigem aus Hamburg-Jenfeld

Hamburg (ots)

Zeit: seit 29.08.2025

Ort: Hamburg-Jenfeld, Deelwischredder

Seit Montag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 57-Jährigem aus dem Stadtteil Jenfeld. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6113590 zu entnehmen.

Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizei Troisdorf in Nordrhein-Westfalen haben Herrn P. am Mittwoch angetroffen und in die Obhut seiner Angehörigen gegeben.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

