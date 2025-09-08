Polizei Hamburg

POL-HH: 250908-5. Vermisstenfahndung nach 57-Jährigem aus Hamburg-Jenfeld

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 29.08.2025

Ort: Hamburg-Jenfeld, Deelwischredder

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 57-jährigen Hans-Joachim Port und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei verließ Herr Port bereits am vorletzten Freitag unerkannt die Pflegeeinrichtung, in die er erst kürzlich eingezogen war und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Herr Port ist dement, zudem kann er sich aufgrund einer Fußerkrankung nur erschwert fortbewegen.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, sucht die Polizei nun auf Anordnung eines Amtsrichters öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

- scheinbares Alter: 60 Jahre - circa 172 cm groß - schlanke Statur - "europäische" Erscheinung - kurze, dunkelblonde und graue melierte Haare - zuletzt bekleidet mit einem grün gestreiften T-Shirt, einer schwarzen Hose, weißen Schuhen. - trägt mutmaßlich einen kleinen schwarzen Rucksack bei sich

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Wandsbek (LKA 151) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort von Herrn Port geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell