POL-LIP: Blomberg. Freischneider von Ladefläche entwendet.
Lippe (ots)
Am Dienstagmittag (02.09.2025) zwischen 12 und 13.45 Uhr nutzten Diebe die Gelegenheit, um in der Schiederstraße von der Ladefläche eines abgestellten VW Transporters einen ungesicherten Freischneider der Marke "Stihl" zu entwenden, während der Firmenmitarbeiter in der Nähe arbeitete. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 5.
