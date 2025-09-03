POL-LIP: Bad Salzuflen. In Lager-Container eingebrochen.
Lippe (ots)
In der Liemer Straße verschafften sich Einbrecher am frühen Mittwochmorgen (03.09.2025) gegen 1.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Lager-Container einer Firma. Augenscheinlich beabsichtigten sie Werkzeug zu stehlen. Ob sie tatsächlich Beute machten oder vorher gestört wurden und von ihrem Vorhaben abließen, steht noch nicht fest. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen, Geräusche oder Fahrzeuge bemerkt haben, melden ihre Hinweise bitte telefonisch unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell