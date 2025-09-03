POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Baucontainer.

Lippe (ots) - Am Montagmittag (01.09.2025) gegen 11.30 Uhr ereignete sich auf der Detmolder Straße ein Alleinunfall. Eine 20-Jährige aus Oerlinghausen war mit ihrem Nissan in Richtung Lage unterwegs, als sie in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Durch den Aufprall überschlug sich ihr Wagen, schleuderte zurück auf die Straße und landete auf dem Dach. Die Autofahrerin konnte ...

mehr