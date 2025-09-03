POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Baucontainer.
Lippe (ots)
Auf einer Baustelle im Bereich Isringhausen-Ring/Liemer Weg versuchten bislang Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (01./02.09.2025) in einen Baucontainer einzubrechen. Sie schafften es jedoch nicht, das Schloss aufzubrechen. Zeugenhinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.
