POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Baucontainer.

Lippe (ots)

Auf einer Baustelle im Bereich Isringhausen-Ring/Liemer Weg versuchten bislang Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (01./02.09.2025) in einen Baucontainer einzubrechen. Sie schafften es jedoch nicht, das Schloss aufzubrechen. Zeugenhinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

