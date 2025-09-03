POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Mercedes aufgebrochen - Werkzeug gestohlen.
Lippe (ots)
Ein am Fahrbahnrand geparkter Mercedes in der Erikastraße wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (01./02.09.2025) von unbekannten Dieben aufgebrochen. Sie beschädigten eine Scheibe, um aus dem Wagen einen Werkzeugkoffer sowie einen Akku-Bohrer der Marke "Stihl" zu stehlen. Zeugenhinweise zum Diebstahl richten Sie bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
