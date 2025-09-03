POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Mercedes aufgebrochen - Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots) - In der Liemer Straße verschafften sich Einbrecher am frühen Mittwochmorgen (03.09.2025) gegen 1.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Lager-Container einer Firma. Augenscheinlich beabsichtigten sie Werkzeug zu stehlen. Ob sie tatsächlich Beute machten oder vorher gestört wurden und von ihrem Vorhaben abließen, steht noch nicht fest. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen, Geräusche oder Fahrzeuge ...

