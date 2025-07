Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Hückeswagen (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der K1 in Hückeswagen, zwischen den Ortslagen Dörpmühle und Wiehagen, wurde am Freitagabend (18.07.2025) eine Person schwer verletzt. Ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Iserlohn befuhr mit seinem Fahrzeug, aus Richtung Dörpmühle kommend, die Kreisstraße 1. Dabei kam er aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer aus dem Fahrzeug retten. Der Fahrer wurde anschließend mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit gesperrt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei eingesetzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

