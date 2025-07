POL-GM: Einbruch in Tabakwarengeschäft

Radevormwald (ots) - Ein 74-jähriger Motorradfahrer aus Radevormwald fuhr am Donnerstag (17. Juli) auf der L 414 von Radevormwald in Richtung Beyenburg. Gegen 10:05 Uhr geriet er unweit der Bushaltestelle Remlingrade im Verlauf einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Skoda einer 62-jährigen Wuppertalerin zusammen. Durch die Wucht der Kollision fing das Motorrad Feuer und ...

mehr