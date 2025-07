Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich

Bild-Infos

Download

Nümbrecht (ots)

Am Donnerstag (17. Juli) fuhr ein 75-jähriger Wiehler mit seinem Ford in Marienberghausen auf der Kirchstraße in Richtung L 350. An der Kreuzung L 350 / L 338 wollte er die L 350 überqueren und seine Fahrt auf der L 338 fortsetzen. Dabei kam es gegen 10:55 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Hyundai einer 61-Jährigen aus Wiehl, die auf der bevorrechtigten L 350 in Richtung Herfterath unterwegs war. Die 61-Jährige und ihre beiden Mitfahrerinnen, 15 und 16 Jahre alt, kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell