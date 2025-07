Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrunkener Unfallfahrer flüchtete

Gummersbach (ots)

Am Mittwochabend (16. Juli) kollidierte ein 40-jähriger Opel-Fahrer aus Gummersbach gegen 23:20 Uhr mit einem Mazda, der in der Straße "Am Langenberg" parkte. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich für den angerichteten Schaden verantwortlich zu zeigen. Ermittlungen der Polizei führten zu dem 40-Jährigen, der zudem unter Alkoholeinfluss stand. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

