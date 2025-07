POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Engelskirchen (ots) - Eine 56-jährige Waldbrölerin war am Dienstag (15. Juli) auf der Remshagener Straße (K 19) in Richtung L 302 unterwegs. Gegen 11:15 Uhr fuhr sie auf das Motorrad eines 83-Jährigen aus Langenfeld auf, der an der Einmündung K 19 / L302 stand. Der Motorradfahrer stürzte und musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: ...

mehr