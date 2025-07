POL-GM: Einbruch in Keller

Wiehl (ots) - Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag (15. Juli), 16 Uhr, und Mittwoch, 7:40 Uhr, einen KFZ-Anhänger gestohlen, der auf einer Baustelle in der Herrenhofer Straße in Drabenderhöhe stand. Auf dem Anhänger mit dem Kennzeichen K-RA4018 war ein Kompressor montiert. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

