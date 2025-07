Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Radevormwald (ots)

Ein 74-jähriger Motorradfahrer aus Radevormwald fuhr am Donnerstag (17. Juli) auf der L 414 von Radevormwald in Richtung Beyenburg. Gegen 10:05 Uhr geriet er unweit der Bushaltestelle Remlingrade im Verlauf einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Skoda einer 62-jährigen Wuppertalerin zusammen. Durch die Wucht der Kollision fing das Motorrad Feuer und brannte vollständig aus. Der Motorradfahrer erlag seinen schweren Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle. Die 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten den VW eines 31-jährigen Gummersbachers, der unmittelbar hinter dem Motorradfahrer unterwegs war. Ein Unfallaufnahmeteam der Oberbergischen Polizei unterstützte bei der Unfallaufnahme und sicherte Spuren. Die L 414 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

