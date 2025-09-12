Polizei Hamburg

POL-HH: 250912-1. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Kind in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 11.09.2025, 17:33 Uhr; Unfallort: Hamburg-Rahlstedt, Alter Zollweg

Am Donnerstagabend wurde ein vierjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Rahlstedt lebensgefährlich verletzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Vierjährige am späten Donnerstagnachmittag in einer Personengruppe an der Bushaltestelle "Am Kroog" der Linie 168.

Das Kind betrat unvermittelt hinter dem haltenden Gelenkbus die Fahrbahn, offenbar um die Fahrstreifen zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Renault Twingo, der zu diesem Zeitpunkt den Alten Zollweg in Richtung Bekassinenau befuhr. Durch die Kollision wurde der Junge gegen einen hinter dem Bus haltenden VW Transporter geschleudert und dabei lebensgefährlich verletzt.

Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte den Vierjährigen umgehend in ein Kinderkrankenhaus, wo er notoperiert wurde. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Die Unfallaufnahme vor Ort erfolgte durch ein Verkehrsunfallteam, das auch einen Unfallsachverständigen hinzuzog. Die weiteren Ermittlungen werden von der Verkehrsdirektion Ost (VD 32) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

