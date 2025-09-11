Polizei Hamburg

POL-HH: 250911-3. Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer in Hamburg- Langenhorn und Ergänzung zu einem Verkehrsunfall in Hamburg-Tonndorf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: a) 10.09.2025, 17:03 Uhr

b) 06.09.2025, 16:05 Uhr Unfallort: a) Hamburg-Langenhorn, Tangstedter Landstraße b) Hamburg-Tonndorf, Jenfelder Allee

Gestern Nachmittag ist bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Langenhorn ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Eine 94-jährige Fußgängerin, die am Samstag nach einem Unfall in ein Krankenhaus transportiert wurde, erlag inzwischen ihren schweren Verletzungen.

a) Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines Dacia den Wulksfelder Weg und bog nach links in die Tangstedter Landstraße ein. Hierbei stieß er aus noch ungeklärter Ursache mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Kawasaki-Fahrer prallte im Anschluss mit seinem Motorrad am rechten Fahrbahnrand gegen einen Lichtmast und verletzte sich hierbei lebensgefährlich.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr leiteten vor Ort umgehend Reanimationsmaßnahmen ein und transportierten ihn unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

Eine Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei wurde zur Unfallrekonstruktion auch ein Sachverständiger hinzugezogen und eine Drohne eingesetzt.

Bei dem 57-jährigen Deutschen führten die Beamtinnen und Beamten einen standardisierten Fahrtüchtigkeitstest (SFT) durch und erhielten den Verdacht, dass dieser zum Unfallzeitpunkt aufgrund körperlicher Mängel nicht in der Lage war, sein Auto sicher zu führen. Sie beschlagnahmten daraufhin seinen Führerschein.

Bei dem Motorradfahrer stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass er mutmaßlich ohne Fahrerlaubnis gefahren ist und die Kawasaki nicht zugelassen war. Die angebrachten Kennzeichen waren zuvor als gestohlen gemeldet worden.

Die Ermittlungen werden von der zuständigen Verkehrsdirektion Ost (VD 32) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 56789 oder bei einer Polizeidienstelle zu melden.

b) Nachdem es am letzten Samstag in Tonndorf zu einem schweren Unfall zwischen einer 94-jährigen Fußgängerin und einem Lkw gekommen war, erlag die Frau im Krankenhaus inzwischen ihren Verletzungen. Auf die zuvor veröffentlichte Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6113000) wird verwiesen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell