Polizei Hamburg

POL-HH: 250908-1.Seniorin bei Verkehrsunfall in Hamburg-Tonndorf lebensgefährlich verletzt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 06.09.2025, 16:05 Uhr

Unfallort: Hamburg-Tonndorf, Jenfelder Allee

Am Samstagnachmittag ist im Hamburger Stadtteil Tonndorf eine 94-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw lebensgefährlich verletzt worden.

Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 63-jähriger Lkw-Fahrer von einer ampelgeregelten Einmündung eines Betriebsgeländes im Stadtteil Tonndorf bei Grünlicht nach rechts in die Jenfelder Allee ein. Hierbei erfasste der Mann (deutscher Staatsangehöriger) mit seinem DB Sprinter in Höhe der Fußgängerfurt die 94-Jährige, die zur gleichen Zeit mit ihrem Rollator die Jenfelder Allee bei Grünlicht in Richtung Rahlau überquerte. Die Frau stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Umgehend alarmierte Rettungskräfte versorgten die verletzte Frau und transportierten sie unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Ein Verkehrsunfallteam der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm vor Ort die Unfallaufnahme und setzte hierbei auch eine Drohne ein.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Angehörigen.

Die Ermittlungen werden bei der Verkehrsdirektion Ost (VD 32) geführt und dauern an.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell