POL-HH: 250905-3. Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach Sexualdelikten in Hamburg-Wandsbek, Hamburg-Billstedt und Neumünster

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 20.07.2024, 02:15 Uhr

b) 20.11.2021, 20:00 Uhr c) 27.08.2020, 16:45 Uhr

Tatorte: a) Hamburg-Wandsbek, Schloßstraße b) Neumünster (Schleswig-Holstein), Hauptbahnhof c) Hamburg-Billstedt, Öjendorfer Weg

Die Polizei Hamburg fahndet erneut öffentlich mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Mann, der im Verdacht steht, drei Sexualdelikte zum Nachteil junger Frauen in Hamburg und Neumünster (Schleswig-Holstein) begangen zu haben.

Bereits im August 2024 veröffentlichte die Polizei das Phantombild eines unbekannten Mannes, nachdem dieser im Juli vergangenen Jahres eine 19-Jährige im Hamburger Stadtteil Wandsbek überfallen hatte. Näheres hierzu unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5847653

Im Zuge weiterer Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden konnten dem Unbekannten anhand gesicherter DNA-Spuren zwei weitere Sexualstraftaten aus den Jahren 2020 und 2021 zugeordnet werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bedrängte der Tatverdächtige im November 2021 eine damals 17-Jährige zunächst am Hauptbahnhof Neumünster (Schleswig-Holstein) und folgte ihr auf ihrem Heimweg. Nachdem sie vor dem Mann zunächst weglaufen konnte, holte er sie ein und brachte sie zu Boden. Im weiteren Verlauf bedrohte er die junge Frau und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor. Im Anschluss ließ der Täter von der Frau ab und diese erstattete zu einem späteren Zeitpunkt eine Strafanzeige.

In einem weiteren Fall soll der Unbekannte im August 2020 eine damals 19-Jährige in Hamburg-Billstedt angesprochen, sie eingeschüchtert und anschließend mit ihr in den Kellerbereich eines Wohnhauses gegangen sein. Dort bedrängte er die Frau und führte sexuelle Handlungen an ihr durch. Nachdem der Täter von der Frau abließ, erstattete sie eine Strafanzeige am Polizeikommissariat 42.

Der Täter wurde bei der Tat im Jahr 2024 wie folgt beschrieben:

- circa 180 cm groß

- 25 bis 30 Jahre alt

- kräftige, breitschultrige Figur mit leichtem Übergewicht

- dunkelblonde, stoppelige Haare

- dunkelblonder, stoppeliger Vollbart

- breite Nase

- narbige, unebene Haut

- ovale Hautbesonderheit in der Stirnmitte

- dunkle Augen mit ausgeprägten Wimpern

- südländisches Erscheinungsbild

- sprach Deutsch mit starkem Akzent

- bekleidet mit schwarzer Sweatjacke mit Reißverschluss, darunter einem weißen Shirt und grüner Cargohose

- trug eine dicke silberne Halskette

Da die Öffentlichkeitsfahndung aus dem letzten Jahr noch nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen führte, hat das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft erneut die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Phantombild des Täters angeordnet.

Die Ermittlungen zu allen drei Taten wurden nun zusammengeführt und werden bei der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) geführt.

Hinweise zu der abgebildeten Person werden unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

