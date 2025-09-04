Polizei Hamburg

POL-HH: 250904-1. Erneuter Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt in Hamburg-Hohenfelde

Hamburg (ots)

Tatzeit: 31.08.2025, 04:38 Uhr

Tatort: Hamburg-Hohenfelde, Lübecker Straße

Nachdem am frühen Sonntagmorgen ein 33-jähriger Mann in einer Shisha-Bar in Hohenfelde durch eine Schussabgabe tödlich verletzt wurde, sucht die Polizei erneut nach Zeuginnen und Zeugen.

Für den Ursprungssachverhalt wird auf die vorangegangene Pressemitteilung verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6107474

Die umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission führten nun zur Identifizierung eines mutmaßlichen Fluchtweges der tatverdächtigen Person.

Diese dürfte nach bisherigen Erkenntnissen vom rückwärtigen Bereich des Gebäudes in Richtung Ernst-Kabel-Stieg geflüchtet sein und kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 170 bis 180cm groß - dunkel bekleidet - trug einen Kapuzenpullover

Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen jetzt gezielt Fahrzeugführende, die zwischen dem 30.08.2025 um 20:00 Uhr und dem 31.08.2025 um 05:00 Uhr einen Tesla in der Tesla-Ladestation (Ernst-Kabel-Stieg 5a) geladen oder einfach nur in diesem Bereich geparkt haben sowie andere Fahrzeugführende mit aufzeichnenden Dashcams und bitten diese, sich dringend unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell