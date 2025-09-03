Polizei Hamburg

POL-HH: 250903-3. Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.09.2025, 22:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Bramfeld, Fabriciusstraße

Am Montagabend beraubten drei Unbekannte zwei 17- und 18-Jährige im Hamburger Stadtteil Bramfeld und verletzten den 17-Jährigen dabei schwer. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei hielten sich die beiden jungen Männer in einer Grünanlage an der Fabriciusstraße auf, als sie mutmaßlich mehrfach von den bislang unbekannten Männern angesprochen wurden, die Marihuana bei ihnen kaufen wollten. Nachdem die 17- und 18-Jährigen dies verneinten, wurden sie unvermittelt körperlich angegriffen. Einer der mutmaßlichen Täter schlug auf den 18-Jährigen ein, woraufhin die beiden jungen Männer flüchteten. Während der Flucht bedrohte einer der Täter den 17-Jährigen mit einem Messer und schlug ihm mit einer Bierflasche ins Gesicht und auf die Schulter.

Der 17-jährige Jugendliche erlitt dadurch unter anderem eine schwere Augenverletzung. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt.

Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Räuber mit den persönlichen Sachen des 18-jährigen Mannes in unbekannte Richtung.

Die jungen Männer zeigten die Tat wenig später am Polizeikommissariat 36 an. Sie beschrieben die Täter wie folgt:

Täter 1:

- männlich - circa 185 cm groß - "nordeuropäische" Erscheinung - schlanke Figur - kurzes braunes Haar - bekleidet mit einer blauen Jeans, schwarzer Kapuzenjacke und dunklem Cap

Täter 2:

- männlich - circa 180 cm groß - etwa 19 bis 23 Jahre alt - "südländische" Erscheinung - schlanke Figur - bekleidet mit blauem Kapuzenpullover, schwarzem Cap

Zu dem dritten Täter liegt keine Beschreibung vor.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

