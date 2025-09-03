Polizei Hamburg

POL-HH: 250903-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Neugraben-Fischbek

Hamburg (ots)

Zeit: seit 29.08.2025, 12:15 Uhr

Ort: Hamburg-Neugraben-Fischbek, Scheideholzhang

Seit Dienstag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 14-Jährigen aus dem Stadtteil Neugraben-Fischbek.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6109185

Das Mädchen ist heute Mittag wohlbehalten bei Familienangehörigen in Hamburg-Neugraben-Fischbek angetroffen worden.

Es liegen keine Hinweise auf Straftaten vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell