POL-HH: 250903-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Neugraben-Fischbek
Hamburg (ots)
Zeit: seit 29.08.2025, 12:15 Uhr
Ort: Hamburg-Neugraben-Fischbek, Scheideholzhang
Seit Dienstag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 14-Jährigen aus dem Stadtteil Neugraben-Fischbek.
Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6109185
Das Mädchen ist heute Mittag wohlbehalten bei Familienangehörigen in Hamburg-Neugraben-Fischbek angetroffen worden.
Es liegen keine Hinweise auf Straftaten vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
Wen.
