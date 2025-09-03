Polizei Hamburg

POL-HH: 250903-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Wilhelmsburg

Zeit: seit 31.08.2025, circa 21:00 Uhr

Ort: Hamburg-Wilhelmburg, Fährstraße

Seit Montag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer inzwischen Dreizehnjährigen auf dem Stadtteil Wilhelmsburg.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6108770

Das Mädchen ist am Dienstagnachmittag selbstständig zurückgekehrt.

Es liegen keine Hinweise auf Straftaten vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

