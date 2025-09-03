POL-HH: 250903-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Wilhelmsburg
Hamburg (ots)
Zeit: seit 31.08.2025, circa 21:00 Uhr
Ort: Hamburg-Wilhelmburg, Fährstraße
Seit Montag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer inzwischen Dreizehnjährigen auf dem Stadtteil Wilhelmsburg.
Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6108770
Das Mädchen ist am Dienstagnachmittag selbstständig zurückgekehrt.
Es liegen keine Hinweise auf Straftaten vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
Wen.
Rückfragen der Medien bitte an:
Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg
Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell