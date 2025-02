Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versammlungslagen am 22.02.2025 in Erfurt

Erfurt (ots)

Anlässlich der am 23.02.2025 stattfindenden vorgezogenen Wahlen zum 21. Deutschen Bundestag wird es am 22.02.2025 in der Zeit von circa 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu mehreren angemeldeten Versammlungen in der Landeshauptstadt Erfurt kommen. Die Verantwortlichen rechnen hier zum Teil mit mehreren tausend Teilnehmern.

In diesem Zusammenhang haben Bewohner und Besucher der Landeshauptstadt mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Betroffen ist hierbei auch der öffentliche Personen- und Nahverkehr, insbesondere der Bereich um den Willy-Brandt-Platz, der Bahnhofstraße, des Angers, des Fischmarktes und des Domplatzes.

Die Landespolizeiinspektion Erfurt ist mit mehreren hundert Beamten im Einsatz, um die Grundrechte der Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu wahren und für einen friedlichen und störungsfreien Verlauf aller Versammlungen zu sorgen.

Die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Erfurt steht Medienvertretern am Einsatztag vor Ort und telefonisch unter der Telefonnummer 0361/7443-1503 zur Verfügung. (DS)

