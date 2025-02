Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mountainbike aus Hinterhof gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen hatte es ein Einbrecher auf ein Mountainbike abgesehen. Der Unbekannte war in der Innenstadt in einen Hinterhof eingebrochen. Dort stahl er ein mit einem Sicherheitsschloss gesichertes Mountainbike der Marke "Cannondale". Mit seiner Beute im Wert von etwa 3.500 Euro flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Besitzer des Fahrrads bemerkte den Diebstahl Dienstagmorgen und erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE)

