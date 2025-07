Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zwei Haftbefehle vollstreckt - Bundespolizei nimmt 26-Jährigen im Hauptbahnhof Mainz fest

Mainz (ots)

Am Morgen des 6. Juli 2025 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 26-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof Mainz. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Mainz wegen Diebstahls vorlagen. Zudem bestand eine Aufenthaltsermittlung wegen Körperverletzung. Der Mann war zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro verurteilt worden. Da er den geforderten Betrag nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach eingeliefert.

